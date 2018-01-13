Одна украинка сыграет в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису

Украинская теннисистка Марта Костюк сумела сотворить еще одну сенсацию по ходу квалификации Australian Open и прошла в финальный раунд отбора, обыграв чилийку Даниэлу Сегель, занимающую 209-е место в рейтинге WTA.

Победа досталась юной украинке в трех сетах - 1:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Костюк 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и заработала 14 брейк-поинтов, из которых реализовала 4. Сегель не выполнила ни одного эйса, 3 раза не смогла ввести мяч в игру и также выиграла 4 гейма на приеме.

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Напомним, в первом раунде 15-летняя украинская теннисистка выбила из борьбы 28-летнюю Арину Родионову из Австралии.

В отличие от Костюк, не удалось пробиться в финал квалификации Australian Open 17-летней Даяне Ястремской. Она проиграла румынке Александре Дулгеру со счетом 6:7, 0:6.

Как сообщает Isport, при счете 4:3 в пользу украинки в Мельбурне пошел дождь и игра возобновилась только через три часа. Сразу после этого Ястремская взяла подачу соперницы, повела 5:3, но на сет подать не смогла, проиграв два гейма.

На тай-брейке украинка повела 4:1, но затем растеряла преимущество, проиграв пять из шести розыгрышей и проиграла сет.

В начале второго сета 17-летняя теннисистка имела два брейк-поинта, но не реализовала их, а потом и вовсе рассыпалась, проиграв сет 0:6.

Напомним, что квалификация Australian Open стала для 17-летней Ястремской, как и для 15-летней Костюк, дебютной на Больших Шлемах.

В основной сетке женского турнира Australian Open сыграют четыре украинки.