Сборная Украины по гандболу уступила Италии за 5 секунд до конца матча в квалификации ЧМ

21:45, 12 января 2018
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Судьба путевки в следующий раунд решится завтра.

Итальянцы вырвали победу на последних секундах / facebook.com/pallamano

В итальянском городе Больцано состоялся матч 2-го тура группового турнира в рамках квалификации ЧМ-2019 по гандболу. 

Команда Украины потерпела очень обидное поражение от хозяев - сборной Италии - со счетом 28:29, сообщает официальный сайт турнира.

Решающий гол, который решил исход встречи, подопечные Виталия Андронова пропустили за 5 секунд до финальной сирены, когда уже практически не осталось времени провести ответную атаку. 

Напомним, что в матче 1-го тура, который состоялся вчера, украинцы одолели команду Фарерских островов - 30:22. Завтра наша сборная сыграет с лидером группы - Румынией, у которой в активе две победы после двух игровых дней.

В следующий раунд квалификации выйдет только одна команда из квартета.  

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Теги: #сборная Украины по гандболу мужчины