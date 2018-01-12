Сборная Украины по гандболу уступила Италии за 5 секунд до конца матча в квалификации ЧМ
Судьба путевки в следующий раунд решится завтра.
В итальянском городе Больцано состоялся матч 2-го тура группового турнира в рамках квалификации ЧМ-2019 по гандболу.
Команда Украины потерпела очень обидное поражение от хозяев - сборной Италии - со счетом 28:29, сообщает официальный сайт турнира.
Решающий гол, который решил исход встречи, подопечные Виталия Андронова пропустили за 5 секунд до финальной сирены, когда уже практически не осталось времени провести ответную атаку.
Напомним, что в матче 1-го тура, который состоялся вчера, украинцы одолели команду Фарерских островов - 30:22. Завтра наша сборная сыграет с лидером группы - Румынией, у которой в активе две победы после двух игровых дней.
В следующий раунд квалификации выйдет только одна команда из квартета.