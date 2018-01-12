Мужская сборная Украины по биатлону провалила последнюю эстафету на Кубке мира перед Олимпиадой-2018

16:56, 12 января 2018
Другое
419 0

Украинцы финишировали лишь 15-ми.

Победа в эстафете досталась сборной Норвегии / The Associated Press

В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия), состоялась эстафета среди мужских команд.

Украинская сборная выступила неудачно, заняв 15-е место, сообщает официальный сайт турнира.

Украинская четверка (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный) провалила стрельбу, использовав 11 дополнительных патронов и уйдя на штрафной круг (он в пассиве Владимира Семакова). 

В результате на последней перед Олимпийскими играми мужской эстафете украинцы оказались лишь 15-ми, отстав от победителей - норвежцев - на 3 минуты 36 секунд.

Золото у норвежской четверки (Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Йоханнес Бо). Вторыми финишировали французы, на третьем месте - команда России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кубок мира 2017/18 биатлон#биатлон мужская эстафета на Кубке мира