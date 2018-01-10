Украинский теннисист отстранен от соревнований за допинг

14:43, 10 января 2018
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825-я ракетка мира Юрий Джавакян попался на запрещенных препаратах во время турнира в Таиланде.

Юрий Джавакян / ukrtennis.com

Украинский теннисист, 825-я ракетка мира Юрий Джавакян временно отстранен от соревнований за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.

9 октября 2017 года украинец сдал положительную допинг-пробу во время квалификации турнира в Таиланде. В ней было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин.

В декабре Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым он согласился и принял временное отстранение, отчет которого начался с 6 января.

В случае выполнения всех условий отстранения, это период будет засчитан теннисисту в срок будущей дисквалификации.

Отметим, что ранее пятимесячную дисквалификацию получил бразильский теннисист Томас Белуччи.

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Теги: #Юрий Джавакян#допинг в теннисе