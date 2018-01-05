Украинец Долгополов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Брисбене

Украинец Александр Долгополов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, уступив в четвертьфинале соревнований местному теннисисту Нику Кирьосу.

Наш спортсмен отлично начал поединок, без шансов забрав первый сет, однако так и не сумел удержать преимущество. Во второй и третьей партиях украинец потерпел поражения. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.

Ник Кирьос (Австралия) – Александр Долгополов (УКРАИНА) - 1:6, 6:3, 6:4

Напомним, что в женском турнире WTA Premier украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал, где сегодня сыграет c четвертой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Матч начнется ориентировочно в 13.00 по киевскому времени.