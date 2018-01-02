Украинец Стаховский проиграл первый матч в новом сезоне

Украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча покинул турнир категории ATP Challenger в австралийском городе Плейфорд.

В стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.

Украинец, одержав победу в первой партии, не сумел удержать преимущество и потерпел поражение в двух оставшихся – 3:6, 7:5, 7:5.

Таким образом, Сергей Стаховский проиграл свой первый матч в новом сезоне.