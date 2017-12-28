Джима и Реш замкнули пятерку сильнейших в Рождественской гонке
Гонку в Гельзенкирхене выиграли российские биатлонисты.
В Гельзенкирхене (Германия) завершилась традиционная Рождественская гонка по биатлону, в которой украино-немецкая пара Юлия Джима - Михаэль Реш попали в пятерку сильнейших, сообщает официальный сайт турнира.
Украино-бельгийская пара заняла последнее 10-е место в масс-старте, но сумела существенно улучшить свой результат в гонке преследования.
Победителями гонки стали россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков, преодолевшие дистанцию за 33 минуты 21,4 секунды.
Биатлон. Рождественская гонка
Гельзенкирхен.
28 декабря.
1. Екатерина Юрлова / Алексей Волков – 33.21,4
2. Ева Пускарчикова / Онджей Моравец +24,0
3. Лиза Тереза Хаузер / Джулиан Эберхард +43,5
4. Анаис Бескон / Эмильен Жаклин +58,4
5. Юлия Джима / Михаэль Реш +1.13,3
6. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер +1.13,5
7. Розанна Кроуфорд / Брэндан Грин +1.13,7
8. Надин Хорхлер / Бенедикт Долль +1.34,1
9. Карин Оберхофер / Доминик Виндиш +2.00,4
10. Фуюко Тачизаки / Микито Тачизаки +2.08,4