Джима и Реш замкнули пятерку сильнейших в Рождественской гонке

В Гельзенкирхене (Германия) завершилась традиционная Рождественская гонка по биатлону, в которой украино-немецкая пара Юлия Джима - Михаэль Реш попали в пятерку сильнейших, сообщает официальный сайт турнира.

Украино-бельгийская пара заняла последнее 10-е место в масс-старте, но сумела существенно улучшить свой результат в гонке преследования.

Победителями гонки стали россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков, преодолевшие дистанцию за 33 минуты 21,4 секунды.

Биатлон. Рождественская гонка

Гельзенкирхен.

28 декабря.

1. Екатерина Юрлова / Алексей Волков – 33.21,4

2. Ева Пускарчикова / Онджей Моравец +24,0

3. Лиза Тереза Хаузер / Джулиан Эберхард +43,5

4. Анаис Бескон / Эмильен Жаклин +58,4

5. Юлия Джима / Михаэль Реш +1.13,3

6. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер +1.13,5

7. Розанна Кроуфорд / Брэндан Грин +1.13,7

8. Надин Хорхлер / Бенедикт Долль +1.34,1

9. Карин Оберхофер / Доминик Виндиш +2.00,4

10. Фуюко Тачизаки / Микито Тачизаки +2.08,4