Сильнейший теннисист мира Надаль пропустит первый турнир 2018-го года в Австралии

Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль пропустит первый турнир 2018-го года в австралийском Брисбене, сообщил спортсмен на своей странице в Twitter.

"К сожалению, я вынужден объявить, что в этом году не смогу приехать в Брисбен. Я намеревался сыграть в этом турнире, но после долгого прошедшего сезона и позднего начала подготовки я все еще не готов.

Я отлично провел время в Брисбене в 2017 году. Это было прекрасное начало того месяца в Австралии.

Я увижусь со своими австралийскими болельщиками, когда приземлюсь 4 января в Мельбурне и начну подготовку к Australian Open", — написал Надаль.

Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января и станет первым соревнованием в новом сезоне-2018.