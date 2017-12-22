Еще 11 российских спортсменов получили пожизненные дисквалификации от МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал пожизненно еще 11 российских спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Сочи-2014.

Это саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щучкина.

Ко всем ним применены санкции за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт МОК.

Следует отметить, что Демченко и Иванова лишены серебряных медалей в санном спорте. Демченко был в Сочи-2014 вторым в личном турнире и эстафете, Иванова – только в эстафете.

Также МОК сообщил, что на данный момент рассмотрел все 46 дел российских спортсменов, связанных с допинговыми нарушениями. 43 спортсмена были в итоге дисквалифицированы, и лишь трое - оправданы.

Однако перепроверка допинг-проб еще идет, так что не исключается возможность открытия новых дел.