Биатлонистка Джима все же представит Украину на Рождественской гонке-2017
Она будет участвовать в паре со словенцем Факом.
Юлия Джима единственной от Украины будет участвовать в Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.
Остальные лидеры сборной Украины не поехали на шоу-соревнование из-за риска заболеть или травмироваться перед Олимпиадой.
Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак говорил, что украинские биатлонисты не будут участвовать в Рождественской гонке, однак эти сведения оказались не точными.
Юлия Джима выступит в паре со словенским биатлонистом Яковом Факом. По мнению специалистов, эта пара является реальным претендентом на медали.
Список остальных участников Рождественской гонки:
Лаура Далмайер / Бенедикт Долль
Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер
Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер
Розанна Кроуфорд / Брэндан Грин
Фуюко Тачизаки / Микито Тачизаки
Ева Пускарчикова / Онджей Моравец
Екатерина Юрлова / Алексей Волков
Анаис Бескон / Эмильен Жаклин
Юлия Джима / Яков Фак