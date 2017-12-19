Биатлонистка Джима все же представит Украину на Рождественской гонке-2017

Юлия Джима единственной от Украины будет участвовать в Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Остальные лидеры сборной Украины не поехали на шоу-соревнование из-за риска заболеть или травмироваться перед Олимпиадой.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак говорил, что украинские биатлонисты не будут участвовать в Рождественской гонке, однак эти сведения оказались не точными.

Юлия Джима выступит в паре со словенским биатлонистом Яковом Факом. По мнению специалистов, эта пара является реальным претендентом на медали.

Список остальных участников Рождественской гонки:

Лаура Далмайер / Бенедикт Долль

Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер

Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер

Розанна Кроуфорд / Брэндан Грин

Фуюко Тачизаки / Микито Тачизаки

Ева Пускарчикова / Онджей Моравец

Екатерина Юрлова / Алексей Волков

Анаис Бескон / Эмильен Жаклин

Юлия Джима / Яков Фак