Вита Семеренко не смогла удержать призовую позицию в гонке преследования этапа КМ

Во французском Анси завершилась женская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, по итогам которой украинка Вита Семеренко не сумела удержать призовове 3-е место, добытое по итогам спринта, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка идеально отработала на трех огневых рубежах, а по скорости ни в чем не уступала лидерам. Но, на последнем рубеже трижды промахнулась и после штрафных кругов откатилась на 9-ю позицию, проиграв, в том числе, и своей сестре Валентине в промежуточной таблице после огневого рубежа.

Победительницей гонки стала Лаура Дальмайер из Германии, преодолевшая дистанцию за 30 минут 09,9 секунды. 2-е место у Анастасии Кузьминой из Словакии - отставание в 14 секунд, третье - у итальянки Лизы Витоцци (21.8 секунды).

У Виты Семеренко 8-е место (1 минута, 24,0 секунды), у Валентины - 9-е (1: 24,9).

Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная финишировала 30-й (2 минуты 40,8 секунды отставания).

В свою очередь, Юлия Джима, занявшая накануне в спринте 28-е место, не стартовала в гонке преследования.