Зевина завоевала серебро чемпионата Европы по плаванию на 200-метровке на спине

18:36, 15 декабря 2017
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Украинка уступила только титулованной венгерке Катинке Хоссу.

vk.com/zevina_official

В Копенгагене проходит чемпионат Европы по плаванию, где в финальном заплыве на 200 метров уженщин серебряную медаль завоевала Дарья Зевина из сборной Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка проплыла дистанция за 2 минуты 02,27 секунды.

Звина отстала на 0,68 секунды от Катинки Хоссу из Венгрии. Бронза - у Маргариты Панзиеры из Италии.

Медаль Зевиной стала первой для сборной Украины на зимнем чемпионате Европы-2017 по плаванию в Копенгагене в "коротком" бассейне (25 метров).

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Теги: #Зевина плавание серебро ЧЕ