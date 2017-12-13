Свитолина претендует на звание любимицы года в мировом теннисе

Женская теннисная ассоциация открыла голосование за звание любимой теннисистки болельщиков по итогам сезона-2017.

На это звание претендуют 26 теннисисток, среди них есть и шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина, сообщает официальный сайт WTA.

Читайте такжеСвитолина и Цуренко пропустят матч сборной Украины в Кубке Федерации Также в номинацию попали все звездные теннисистки мира - Агнешка Радваньска, Симона Халеп, Винус Уильямс, Каролина Возняцки, Мария Шарапова, Эжени Бушар и другие.

Победительницу объявят в ближайшую пятницу.

Интересно, что предыдущие шесть лет победительницей в этой номинации становилась польская теннисистка Агнешка Радваньска.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Свитолина стала победительницей выставочного турнира во Франции.