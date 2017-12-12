Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира во Франции "Open Feminine Calvados".

В финале соревнований, которые впервые в этом году проводятся в рамках выставочного турнира в Кане, Свитолина обыграла француженку Одри Альби со счетом 7-5, 6-2 . Финальное противостояние продолжалось 69 минут.

Стоит отметить, что свои выступление в WTA-туре в 2018 году Элина Свитолина начнет на кортах в Брисбене (Австралия) в начале января.