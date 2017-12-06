Серена Уильямс после рождения ребенка заявилась на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс готовится к своему возвращению на корт после родов.

Экс-первая ракетка мира делала паузу в карьере, во время которой сыграла свадьбу с Алексисом Оганяном и родила ребенка — дочь Алексис Олимпию.

Теперь она готовится возобновить выступления, а ее возвращение может состояться на Открытом чемпионате Австралии, которй традиционно пройдет в январе. О заявке Серены сообщил директор турнира Крейг Тили.

«У нее есть виза, она включена в состав участниц и уже тренируется. Нет сомнений, что она выступит у нас и попытается побить рекорд Маргарет Корт. Для нее это очень важная цель», - цитирует слова Крейга Тили Sport Arena со ссылкой на Herald Sun.

Напомним, на счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах серии "Большого шлема", что является рекордом Открытой эры (начиная с 1968 года). Австралийка Маргарет Корт, в то же время, обладает рекордом (24 титула) за всю историю вида спорта.