В Украине будут транслировать Олимпийские игры за деньги Евровидения

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что в Украине покажут Олимпийские игры в Пхенчхане-2018 и летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

"Украина будет с трансляцией зимних Олимпийских игр в Корее-2018 и летней Олимпиады-2020 в Токио. На последнем заседании правительства принято распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Госкомтелерадио на 2017 год.

Согласно распоряжению бюджетные средства, оставшиеся после проведения Евровидения-2017, перенаправлены Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Речь идет о 128,4 миллионах гривен, которые, в частности, будут направлены на обеспечение трансляции зимней Олимпиады, технические расходы, приобретение оборудования, командировки творческо-технической группы ОАО НСТУ на места проведения соревнований в корейском Пхенчхане, производство тематических программ.

Также ОАО НСТУ выплатит первый транш на приобретение лицензионных прав для освещения XXXII летних Олимпийских игр в Японии", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко недавно сообщал, что наши спортсмены могут рассчитывать на 40 лицензий в 11 видах соревнований на ближайшей зимней Олимпиаде.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля следующего года.