Ушла из жизни победительница Уимблдона Яна Новотна
12:42, 20 ноября 2017Другое
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В последние годы известная теннисистка боролась с раком.
Яна Новотна / championat.com
Экс-вторая ракетка мира, чемпионка Уимблдонcкого турнира-1998 Яна Новотна в воскресенье умерла в Праге.
Об этом сообщает BBC.
За 12-летнюю карьеру, завершившуюся в 1999 году, чешская теннисистка Яна Новотна выиграла 100 титулов уровня WTA, из них 24 – в одиночном разряде.
В сентябре 1997 года Яна поднялась на рекордную для себя вторую строчку рейтинга WTA в одиночном разряде. В 1995 году она возглавила парный рейтинг WTA.
Яна Новотна — трёхкратный призёр Олимпийских игр. В 2005-м она была введена в Международный зал теннисной славы.
В 2006 году Новотна приняла американское гражданство.
В последние годы знаменитая спортсменка боролась с раком.
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