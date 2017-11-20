Ушла из жизни победительница Уимблдона Яна Новотна

Экс-вторая ракетка мира, чемпионка Уимблдонcкого турнира-1998 Яна Новотна в воскресенье умерла в Праге.

Об этом сообщает BBC.

За 12-летнюю карьеру, завершившуюся в 1999 году, чешская теннисистка Яна Новотна выиграла 100 титулов уровня WTA, из них 24 – в одиночном разряде.

В сентябре 1997 года Яна поднялась на рекордную для себя вторую строчку рейтинга WTA в одиночном разряде. В 1995 году она возглавила парный рейтинг WTA.

Яна Новотна — трёхкратный призёр Олимпийских игр. В 2005-м она была введена в Международный зал теннисной славы.

В 2006 году Новотна приняла американское гражданство.

В последние годы знаменитая спортсменка боролась с раком.