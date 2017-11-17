Бубка: в современном олимпийском движении активно реализуется Olympic Agenda 2020 – стратегический план развития МОК

Сегодня в рамках заседания ХХХII Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета были подведены итоги деятельности общественной организации за год и намечены планы на следующий, 2018-й олимпийский год, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Участники форума, среди которых спортсмены и тренеры, представители национальных олимпийских федераций, физкультурно-спортивных обществ, региональных олимпийских центров, учебных заведений, представители органов государственной власти и руководители других общественных организаций заслушали и обсудили отчет о деятельности Национального олимпийского комитета Украины и Исполкома НОК Украины в 2017 году и основные направления работы в 2018-м, отчет ревизионной комиссии и выполнения бюджета текущего года и план-бюджет на следующий год.

Генеральная ассамблея рассмотрела вопрос о принятии в члены НОК представителей видов спорта, включенных в программу Игр ХХХII Олимпиады в Токио (Япония) в 2020 году.

Большое внимание делегаты форума уделили вопросам подготовки и участия спортсменов Украины в следующих зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Республика Корея), III летних Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина) и Играх ХХХII Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

«Интегрируем в деятельность НОК современные мировые тенденции», - заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка во время выступления.

«В современном олимпийском движении активно реализуется Olympic Agenda 2020 – стратегический план развития, предложенный президентом МОК Томасом Бахом и принятый два года назад. Эти принципы успешно интегрированы в деятельность олимпийского комитета Украины», - подчеркнул Сергей Бубка.

Среди основных тенденций - эффективное управление, которое оценивается по 5 принципам: прозрачность, целостность, демократия, развитие спорта и солидарность, механизмы контроля. Национальный олимпийский комитет Украины совместно с федерациями ведет последовательную политику в этом направлении и продолжит ее в следующем году. Вся деятельность НОК является открытой и прозрачной. Отчеты, в том числе финансовые, есть и открыты для всех желающих.

Еще одним важным направлением является повышение роли и места атлета.

«Приятно, что наши атлеты – современные личности с активной жизненной позицией. Хочу искренне поблагодарить наших атлетов за активное участие в спортивной жизни, олимпийских проектах, социальных компаниях телевизионных роликах, программах», - отметил президент НОК.

По словам Сергея Бубки, этот год был успешным в интеграции украинских спортсменов в международные спортивные организации: Ольга Харлан (фехтование), Дмитрий Кирпулянский (современное пятиборье) и Елена Костевич (стрельба пулевая) и Георгий Зантарая (дзюдо) вошли в состав международных комиссий атлетов соответствующих федераций.

В ближайших планах Олимпийского комитета является усиление просветительской работы среди атлетов, в частности относительно их доступа к образовательным проектам МОК и использованию новых мировых программ. Вместе с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета планируется разработать и провести программу, которая предусматривала бы серию информативных встреч с ведущими спортсменами для придания им специальных крайне необходимых знаний по разнообразному спектру вопросов активной карьеры, пост-карьеры, образования, антидопинговой политики, поведения с антуражем – тренерами, врачами, агентами, прессой, спонсорами и партнерами.

Важно поддерживать и реально внедрять в жизнь мировую политику относительно защиты атлетов от притеснений и обид. Международный Олимпийский Комитет разработал специальный документ по этой проблеме: Руководство МОК международных федераций и Национальных олимпийских комитетов «Защита атлетов от притеснений и обид».

Одной из самых болезненных является проблема допинга.

«Допинг подрывает сами основы спорта. И главное – подрывает доверие к спорту и атлетам со стороны публики, спонсоров, государственных учреждений. Для НОК Украины соблюдения Кодекса ВАДА, содействия ее деятельности, образование атлетов – приоритет №1. И я очень хочу, чтобы это был приоритет №1 для всех наших атлетов, тренеров и организаторов», - подчеркнул Сергей Бубка, призвав еще раз всех объединить усилия в борьбе с чумой XXI века в спорте!

Приоритетным остается вопрос привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Сергей Бубка привел несколько показателей проведенного по инициативе НОК социального исследования, реализованного всемирно известной компанией GfK. 56% опрошенных не интересуются новостями спорта, а 67% молодежи в возрасте 20-24 лет не интересуются спортом. Также по данным Всемирной организации здравоохранения в глобальном масштабе 1 из 4 взрослых недостаточно активный, и более 80% подростков также недостаточно физически активны.

«Очень важно вывести нашу молодежь из он-лайна в офф-лайн, забрать с улицы, привести их на спортивные арены – далеко не все станут чемпионами, но вырастут здоровыми, сильными и успешными. НОК реализует целый ряд социальных олимпийских проектов с привлечением юного поколения: Олимпийский день, Олимпийский урок, Олимпийский аистенок, Do like Olympians, OlympicLab и другие. Важно, чтобы каждая федерация имела эффективные программе по интеграции молодежи к спорту, боролась за своих будущих чемпионов», - заявил Сергей Бубка.