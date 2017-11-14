Гимнаст Радивилов получил награду лучшего спортсмена октября в Украине

Сегодня в Олимпийском доме состоялось чествование лучшего спортсмена и тренера Украины в октябре. Из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки свои заслуженные награды – дипломы, памятную статуэтку и денежные премии получили спортсмен сборной Украины по спортивной гимнастике Игорь Радивилов и его личный наставник Вячеслав Лаврухин, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира. В канадском Монреале опытный украинец в опорном прыжке завоевал «серебро», уступив первому месту лишь одну тысячную балла (!). Еще в одном финале – в упражнении на кольцах Игорь Радивилов также продемонстрировал хороший результат, войдя в 6-ку лучших гимнастов мира.

«Игорь – яркий пример успешной личности, которая никогда не останавливается на достигнутом. Мы прекрасно помним его «бронзовое» выступление в Лондоне-2012. Совсем немного ему не хватило, чтобы занять место на пьедестале почета в олимпийском Рио-2016, но все же в Бразилии наш герой вошел в историю. В его честь был назван элемент - опорный прыжок The Radivilov», - сказал во время церемонии Сергей Бубка.

Он отметил, что Токио-2020 не за горами и пожелал талантливому гимнасту сил, желания и энергии и в дальнейшем преодолевать непростой путь к новым олимпийским свершениям.

Президент НОК поздравил с признанием Вячеслава Лаврухина и подчеркнул: «Именно благодаря вашему профессионализму, правильному подходу, Игорь не останавливается, совершенствуется, ставит все новые и новые для себя вызовы», - выразив уверенность, что и в дальнейшем хорошие традиции украинской спортивной гимнастики будут приумножаться.

Сергей Бубка отметил, что со своей стороны НОК Украины продолжает максимально поддерживать украинских спортсменов и гимнастов в частности.

«Мы постоянно тесно общаемся, знаем о проблемах наших атлетов и всегда делаем все от нас зависящее, чтобы поддерживать и помогать не только морально, но и материально, финансово. Я неоднократно встречался и общался с президентом, генеральным секретарем Международной федерации гимнастики – имеем полное понимание и поддержку», - сказал главный олимпиец Украины.

Сергей Бубка напомнил, что накануне Рио НОК решил вопрос о приобретение нового гимнастического ковра, а после завершения Игр-2016 была достигнута договоренность о передаче Украине олимпийского гимнастического оборудования, которое уже используется для нужд нашей сборной. Такое же оборудование поступит в ближайшее время для развития этого вида спорта, в частности, в Донецкой и Луганской областях.

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности присутствующему на мероприятии вице-президенту Украинской федерации гимнастики, наставнику мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадию Сартинскому.

«Убежден, с такими опытными наставниками, настоящими профессионалами любимого дела впереди нас ждут новые замечательные достижения», - добавил он.

Сергей Бубка поблагодарил физкультурно-спортивное общество «Динамо», которое представляет Игорь, и присутствующего на встрече первого заместителя председателя ФСО Виктора Коржа.

«Я давно мечтал об этой награде, наверное, лет пять. Теперь моя мечта осуществилась. Буду делать все возможное, чтобы получать такие знаки как можно чаще», - сказал Игорь Радивилов, выразив надежду, что с учетом появления еще более современного оборудования Международная федерация гимнастики вернет разрешение на выполнение сверхсложных прыжков с тройным сальто, которые выполнял именно Радивилов.

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Геннадий Сартинский и личный тренер Вячеслав Лаврухин заверили в том, что и впредь будут прилагать все усилия для достижения новых побед и получения престижных наград.

Со своей стороны, Виктор Корж выразил благодарность руководству Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины за поддержку спорта в целом и Игоря Радивилова в частности. Он также поблагодарил Сергея Бубку за многолетнюю как моральную, так и организационную и финансовую поддержку всей гимнастики.

Отметим, что Игорь Радивилов впервые получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине.