Россия в шаге от полной дисквалификации с зимней Олимпиады

Сборная России находится в шаге от дисквалификации с зимней Олимпиады 2018 года из-за новой информации о допинге, предоставленной осведомителем организации WADA, экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Соответствующую информацию Родченков передал Международному олимпийскому комитету, сообщает Sport Arena со ссылкой на Daily Mail.

Соответствующая информация была донесена до специальных комиссий МОК под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда.

Родченков готов сделать предоставленную информацию публичной, если МОК в своих расследованиях проигнорирует полученные данные.

Родченков заявляет, что российский допинг-заговор был организован и финансировался непосредственно министерством спорта России под руководством Виталия Мутко, который сейчас занимает должность заместителя премьер-министра России.

Мутко, как и президент России Владимир Путин, неоднократно отрицал какую-либо причастность к допинговому скандалу. Россия настойчиво требует экстрадиции Родченкова из США, намереваясь сделать информатора WADA единственным ответственным за произошедшее.

Ранее Григорий Родченков подробно рассказал о том, как российские агенты ФСБ были обучены открывать пробирки с образцами мочи российских спортсменов и заменять их чистыми образцами.

Сотрудники антидопинговой лаборатории через секретный люк проникали в официальную лабораторию Олимпиады в Сочи и с помощью солей делали невозможными для проверок положительные допинг-пробы.