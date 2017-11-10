Украинцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата мира по самбо в российском Сочи

В российском Сочи стартовал чемпионат мира по самбо. В первый соревновательный день сборная Украины, которая является одним из фаворитов мирового первенства, завоевала сразу пять медалей. Об этом сообщает официальный сайт ФСУ.

Украинка Анастасия Шевченко (Харьковская область, "Освіта") завоевала "золото" в категории до 60 кг.

Финальный поединок между Шевченко и белорусской спортсменкой Екатериной Прокопенко развивался для нас не очень оптимистично. Украинка проигрывала по очкам - 0:3. Но Анастасии удался болевой прием, который и решил судьбу противостояния. Отметим, что в этом году украинка выиграла также "золото" и на чемпионате Европы.

"Серебро" сегодня в Сочи - в активе украинцев Анастасии Новиковой (Харьковская область, "Освіта", категория до 48 кг) и Андрея Кучеренко (Киев, "Освіта", до 57 кг, боевой раздел).

Бронзовые награды завоевали Владислав Руднев (Харьковская область, "Динамо", до 74 кг, боевой раздел) и Игорь Потеря (Киев, "Освіта", до 100 кг, боевой раздел).

Чемпионат мира по самбо будет проходить до 12 ноября.