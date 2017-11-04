Запорожский "Мотор" выиграл у турецкого "Бешикташа" в гандбольной Лиге чемпионов

В Харькове во Дворце спорта "Локомотив" завершился матч 6-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором чемпион Украины запорожский "Мотор" обыграл турецкий "Бешикташ" из Стамбула, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч 2-3 команд Группы D, проходил в упорнейшей борьбе, где хозяева могли оторваться от соперника в счете, максимум, на 3-4 гола. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом "Мотора" - 12:11. И только в концовке игры хозяева площадки взяли ситуацию под контроль и повели со счетом 26:22 за 3 минуты до финальной сирены. Вскоре, чемпион Украины еще более увеличил свое превосходство.

В итоге, была зафиксирована победа "Мотора" со счетом 28:22.

Самым результативным игроком матча стал беларуский легионер украинской команды Борис Пуховский, на счету которого 8 голов.

Таким образом, на счету "Мотора" 8 очков и команда сохранила 2-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.