Украинка Марта Костюк стала второй в мировом юниорском рейтинге теннисисток

Международная теннисная федерация (ITF) обновила юниорский рейтинг по итогам заключительного турнира сезона-2017 среди девочек, в котором Марта Костюк занимает 2-е место, сообщает официальный сайт ITF.

На счету Костюк 1333.75 очка.

Украинка лишь 40 очков уступила в рейтинге американке Уитни Осигу.

Читайте такжеУкраинка Марта Костюк выиграла юниорский теннисный Итоговый турнирОсигу в нынешнем сезоне выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции на кортах "Ролан Гаррос" в Париже, в то время, как Костюк первенствовала на Открытом чемпионате Австралии. Также Костюк выиграла юниорский US Open в парном разряде.

Кроме того, украинка выиграла итоговый турнир года Junior Masters, который состоялся в Чэнду (Китай).

Бороться за 1-е место в юниорском рейтинге в следующем сезоне-2018 украинка не планирует, так как собирается выступать уже в турнирах среди взрослых спортсменов.