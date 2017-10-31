Объявлены призовые для украинских атлетов на зимних Играх-2018 в Пхенчхане

Сегодня состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских играх, на котором были объявлены призовые, которые получают украинские чемпионы и призеры Игр-2018, сообщает НОК Украины.

В частности, за золото спортмен получит 125 тысяч долларов, серебро - 80 тысяч, бронзу — 55 тысяч.

По словам Вячеслава Кириленко, в эти непростые времена кроме средств из государственного бюджета важно привлекать и другие источники финансирования. В частности, разработан законопроект о меценатстве спорта.

«В этом году нам удалось существенно повысить заработные платы ведущим тренерам, увеличить зарплаты наставникам детско-юношеских спортивных школ, поднять стипендии Президента выдающимся спортсменам и тренерам – верю, что нам удастся фокус внимание общества вернуть на спорт», - подчеркнул чиновник.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов проинформировал, что украинские спортсмены могут быть представлены в 9-11 видах спорта из 15, представленных на Играх (биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, скелетон, фристайл, горнолыжный спорт, сноубординг, прыжки на лыжах, лыжное двоеборье, шорт-трек). Сейчас продолжается лицензионный отбор и в активе украинцев 15 заветных пропусков на Игры (11 в биатлоне и 4 в фигурном катании). В целом ожидается, что Украину на зимних Олимпийских играх-2018 представят около 40 спортсменов.

Президент НОК Сергей Бубка рассказал о работе Олимпийского комитета по обеспечению участия украинских олимпийцев в главных зимних стартах четырехлетия. В частности, он отметил, что 26 ведущих олимпийцев по зимним видам спорта ежемесячно получают стипендии НОК, а общий объем программы составляет более чем 6 миллионов 300 тысяч гривен. Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством молодежи и спорта продолжает заниматься обеспечением наших представителей зимних видов спорта спортивным оборудованием, инвентарем, формой. В 2017 году на решение этих вопросов предусмотрено более 8 миллионов гривен. Финансовая помощь только зимним федерациям с учетом стипендий составила около 15,6 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.