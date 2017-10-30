Украинец Антон Артюхов стал 8-кратным чемпионом мира по кикбоксингу

Украинский кикбоксер родом из Краматорска Антон Артюхов, выступавший с составе национальной сборной страны, завоевал сразу три золотые медали чемпионата мира, став уже 8-кратным чемпионом планеты.

Читайте такжеУкраинский кикбоксинг: от Кличко до новых звездЭту новость изданию "ОбщеЖитие Online" сообщил отец спортсмена Александр Артюхов, сопровождавший сына в поездке на чемпионат мира в Италию.

Соревнования по версии WKA, в которых принимали участие 4 000 спортсменов из 68 стран мира, проходили с 26-го по 29 октября в итальянском городе Марина де Каррара. Украину на первенстве мира представляли 14 человек, причем сразу 7 из них - спортсмены из Донецкой области, включая 21-летнего краматорчанина Антона Артюхова.