СМИ показали, как готовятся главные объекты зимней Олимпиады в Корее (фотогалерея)

Чуть больше, чем через два месяца стартуют XXIII зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане. Они состоятся с 9-го по 25 февраля следующего года.

Спортсмены будут соревноваться в 15 зимних дисциплинах.

Главным объектом соревнований станет Олимпийский парк Хвенге, где состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия Игр. Интересно, что стадион, на котором состоятся обе церемонии, после завершения Олимпиады будет разобран.

Агентство Reuters показало, как продвигается подготовка объектов в последние недели накануне начала главных зимних стартов четырехлетия.