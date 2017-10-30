СМИ показали, как готовятся главные объекты зимней Олимпиады в Корее (фотогалерея)
14:27, 30 октября 2017Другое
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До начала XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане остается меньше двух с половиной месяцев.
Reuters
Чуть больше, чем через два месяца стартуют XXIII зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане. Они состоятся с 9-го по 25 февраля следующего года.
Спортсмены будут соревноваться в 15 зимних дисциплинах.
Главным объектом соревнований станет Олимпийский парк Хвенге, где состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия Игр. Интересно, что стадион, на котором состоятся обе церемонии, после завершения Олимпиады будет разобран.
Агентство Reuters показало, как продвигается подготовка объектов в последние недели накануне начала главных зимних стартов четырехлетия.
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