Украинские каратисты завоевали три медали на молодежном чемпионате мира
На счету украинской команды серебро и две бронзы.
В Тенерифе (Испания) завершился чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи, где сборная Украины завоевала три медали - два серебра и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.
Высшую награду в составе команды завоевала Елизавета Сирош.
Наша спортсменка дошла до финала в соревнованиях весовой категории до 61 кг. (кумитэ, U-21) где проиграла Гвендолин Филипп из Франции и завоевала серебряную награду.
В свою очередь, Виктория Ващишин заняла 3-е место в соревнованиях кумитэ (женщины, 14-15 лет, весовая категория до 54 кг.), а Андрей Торошанко занял 3-е место в разделе кумитэ у мужчин (18-20 лет, до 84 кг).
С тремя наградами сборная Украины заняла 20-е место в общекомандном зачете.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходил в Тенерифе с 25 по 29 октября.