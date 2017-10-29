Украинские каратисты завоевали три медали на молодежном чемпионате мира

В Тенерифе (Испания) завершился чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи, где сборная Украины завоевала три медали - два серебра и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

Высшую награду в составе команды завоевала Елизавета Сирош.

Наша спортсменка дошла до финала в соревнованиях весовой категории до 61 кг. (кумитэ, U-21) где проиграла Гвендолин Филипп из Франции и завоевала серебряную награду.

В свою очередь, Виктория Ващишин заняла 3-е место в соревнованиях кумитэ (женщины, 14-15 лет, весовая категория до 54 кг.), а Андрей Торошанко занял 3-е место в разделе кумитэ у мужчин (18-20 лет, до 84 кг).

С тремя наградами сборная Украины заняла 20-е место в общекомандном зачете.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходил в Тенерифе с 25 по 29 октября.