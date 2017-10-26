Винус Уильямс вышла в полуфинал WTA Finals

В Сингапуре завершился последний матч Белой группы теннисного WTA Finals-2017, в котором американка Винус Уильямс обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании и вышла в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 7:5, 6:4.

Соперницы провели равный матч, где в обеих партиях шла упорная борьба с минимальным преимуществом Уильямс в концовках. Судьба первой партии была решена при счете 5:5, когда Винус выиграла два гейма подряд.

А во втором сете Мугуруса выигрывала 3:1, потом Уильямс сравняла счет (3:3), а при счете 4:4 выиграла два гейма подряд - 6:4.

Уильямс реализовала 6 брейк-поинтов против 4 - у Мугурусы.

Всего американка выиграла 78 розыгрышей мячей при 70 - у соперницы.

Читайте такжеПлишкова стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTAРанее сегодня в ничего не решавшем с турнирной точки зрения матче Каролина Плишкова из Чехии, досрочно пробившаяся в полуфинал с 1-го места в группе, проиграла аутсайдеру квартета Елене Остапенко из Латвии - 3:6, 1:6.

Таким образом, у Плишковой и Уильямс соотношение побед и поражений на групповом этапе 2/1, а у Мугурузы и Остапенко - 1/2.

В пятницу свои заключительные матчи в Красной группе проведут Каролина Возняки (Дания) - Каролин Гарсия (Франция) и Симона Халеп (Румыния) - Элина Свитолина (Украина). Свитолина еще имеет шансы на выход в полуфинал. Для этого украинке необходимо, кроме своей победы над Халеп, также надеяться на победу Возняки над Гарсией. В этом случае у Гарсии, Халеп и Свитолиной будет соотношение побед и поражений 1/2 и судьба 2-го места решится по дополнительным показателям.

Как сообщал УНИАН, WTA Finals-2017 - итоговый турнир года с участием 8 сильнейших теннисисток мира - проходит в Сингапуре с 22 по 29 октября.