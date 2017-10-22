Украинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам

Украинка Анна Музычук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по быстрым шахматам, сообщает chess24.

Музычук не проиграла ни в одной из 11 партий турнира, всего набрав 9 очков. У россиянки Екатерины Лагно, которая пришла второй – 8,5 баллов.

Также в турнире участвовали украинки Инна Гапоненко (14-е место), Анастасия Кольба (28-е место) и Евгения Долуханова (41-е место).

Отметим, что Анна Музычук – действующая чемпионка мира по быстрым шахматам и действующая чемпионка мира по блицу.