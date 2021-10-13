Алина Шинкаренко хочет больше времени уделять личной жизни.

Призер Олимпийских игр в Токио Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры. Она в команде сборной Украины по артистическому плаванию выиграла бронзовую награду.

22-летняя Алина решилась на такой шаг и у себя в Instagram объяснила это решение.

"Пора признаться ... Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте - олимпийская медаль. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог прийти к этому: тренерам, девушкам, массажистам, врачам, родным и близким, которые поддерживали в трудные минуты - спасибо большое", - написала текст Шинкаренко.

"Почему так рано? А чего тянуть...Олимпийская медаль, о которой я мечтала с детства, осуществилась. Рано или поздно это придется сделать и идти искать себя дальше, создавать семью, детей", - добавила Алина.

Алина Шинкаренко: достижения

Пловчиха-синхронистка выиграла с украинской командой в 2019 году чемпионат мира в хайлайте, а годом ранее стала впервые чемпионкой Европы в произвольной программе.

На последнем чемпионате Европы по водным видам спорта в 2021 году Шинкаренко завоевала четыре медали: три золотых и одну серебряную.

Автор: Артем Будрин