Определились все возможные соперницы Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Чемпионка теннисных турниров в Ухане и Пекине француженка Каролин Гарсия стала последней участницей Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Француженка квалифицировалась после того, как Йоханна Конта официально снялась с Кубка Кремля.

Читайте такжеСвитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ногиТаким образом, весь список участниц Итогового турнира выглядит следующим образом:

Симона Халеп (Румыния)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Каролина Плишкова (Чехия)

Элина Свитолина (УКРАИНА)

Каролин Возняцки (Дания)

Винус Уильямс (США)

Алена Остапенко (Латвия)

Каролин Гарсия (Франция)

Итоговый турнир состоится с 22-го по 29 октября в Сингапуре.

Как сообщает сегодня УНИАН, Элина Свитолина снядась с турнира в Гонконге из-за травмы. Как сообщил менеджер украинской теннисистки Юрий Сапронов, Элина выбыла из тенировочного процесса на 4-5 дней.