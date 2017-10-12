Определились все возможные соперницы Свитолиной на Итоговом турнире WTA
Француженка Каролин Гарсия стала последней участницей топ-восьмерки.
Чемпионка теннисных турниров в Ухане и Пекине француженка Каролин Гарсия стала последней участницей Итогового турнира WTA в Сингапуре.
Француженка квалифицировалась после того, как Йоханна Конта официально снялась с Кубка Кремля.
Читайте такжеСвитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ногиТаким образом, весь список участниц Итогового турнира выглядит следующим образом:
Симона Халеп (Румыния)
Гарбинье Мугуруса (Испания)
Каролина Плишкова (Чехия)
Элина Свитолина (УКРАИНА)
Каролин Возняцки (Дания)
Винус Уильямс (США)
Алена Остапенко (Латвия)
Каролин Гарсия (Франция)
Итоговый турнир состоится с 22-го по 29 октября в Сингапуре.
Как сообщает сегодня УНИАН, Элина Свитолина снядась с турнира в Гонконге из-за травмы. Как сообщил менеджер украинской теннисистки Юрий Сапронов, Элина выбыла из тенировочного процесса на 4-5 дней.