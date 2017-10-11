Три украинки проиграли в первом круге на теннисном турнире в китайском Тянцзине

В Тянцзине (Китай) проходят матчи первого круга теннисного турнира Tianjin Open, где уже в начале турнира проиграли свои матчи и выбыли из борьбы все три представительницы Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Борьбу на турнире прекратили Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Бондаренко в упорнейшей борьбе в трех партиях уступила Магде Линетт из Польши - 6:3, 3:6, 5:7.

Читайте такжеЦуренко зачехлила ракетку в первом круге на теннисном турнире в Пекине В свою очередь, Цуренко вышла на корт против китаянки Дуань и уступила в двух сетах, сумев навязать сопернице серьезную борьбу только во втором сете, где проиграла на тай-брейке - 4:6, 6:7.

Наиболее скоротечным оказалось противостояние Козловой и итальянки Сары Эррани, где украинка сумела выиграть только три гейма - 1:6, 2:6.

Таким образом, все три украинки прекратили борьбу в соревнованиях.

Турнир Тianjin Оpen проходит в Китае с 9 по 15 октября.