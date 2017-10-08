Верняев принес Украине второе за день серебро ЧМ по спортивной гимнастике

В Монреале (Канада) завершился финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнении на параллельных брусьях, где в тройку сильнейших попал украинец Олег Верняев, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец получил за свое выступление 15,833 балла.

Олимпийский чемпион Рио-2016 в этом виде программы проиграл на ЧМ только Жу Жингуаню из Китая - 15.900. Третье место и бронзовая медаль на счету Давида Белявского из России - 15,266.

Читайте такжеГимнаст Радивилов принес сборной Украины первую медаль чемпионата мираРанее Верняев на этом турнире занял 8-е место в многоборье и 7-е место - в упражнении на коне.

Чемпионат мира по споривной гимнастике завершится в воскресенье, 8 октября, поздно вечером.