"Мотор" сыграл вничью в гандбольной Лиге чемпионов с македонским "Металлургом"

В Харькове завершился матч 4-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором запорожский "Мотор" принимал македонский "Металлург" из Скопье и сыграл вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 28:28.

Украинский клуб неудачно провел первую половину встречи и проигрывал после 30 минут со счетом 12:18. Впрочем, после перерыва игра резко изменилась. Наша команда перехватила инициативу, начала догонять соперника и, в самой концовке, сумела вырвать ничью.

Самы результативным игроком в составе "Мотора" в этом матче стал Захар Денисов, на счету которого 8 голов (11 бросков).

Таким образом, после 4-х игр на счету команды 2 победы, 1 ничья, 1 поражение и 2-е е место в турнирной таблице - 5 очков.