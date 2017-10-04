Украинцы Иванов и Аникеев борются за выход в финал Чемпионата мира по шашкам

В Таллине стартовал чемпионат мира по шашкам, где после 5-ти туров среди лидеров в своих полуфинальных группах закрепились украинцы Артем Иванов и Юрий Аникеев, сообщает официальный сайт соревнований.

Юрий Аникеев после двух побед и трех ничьих идет на втором месте в полуфинале А, где. в 6-м туре его соперником будет Александр Шварцман из России.Еще один украинский гроссмейстер Артем Иванов, набрав 7 очков, делит 1-4 места во втором полуфинале В . А .в полуфинале С международный гроссмейстр Игорь Кирзнер из Запорожья уверенно идет на 4-м месте.

У женщин международный гроссмейстер Ольга Бвлтажи из Ивано-Франковска занимает 3-е место.Женский чемпионат мира, в отличие от мужского, проходит по круговой системе

Интересно, что главным судьёй этого масштабного турнира является председатель Винницкой областной федерации шашек Андрей Щербатюк.

Соревнования в Таллине продлятся до 16 октября.