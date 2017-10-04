Долгополов обыграл россиянина Медведева на теннисном турнире в Токио

В Токио завершился матч первого круга теннисного турнира Rakuten Japan Open серии АТР-500, в котором украинец Александр Долгополов разгромил россиянина Даниила Медведева, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2.

Игра продоллжалась 1 час 2 минуты. За это время украинец выполнил 4 эйса, совершил 3 двойных ошибки и выиграл 60 розыгрышей мячей из 101 в игре.

Во втором круге Долгополов будет противостоять Стиву Джонсону из США, который накануне сенсационно обыграл австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6 (5), 6:4.

Турнир в Токио проходит со 2 по 8 октября.