Долгополов обыграл россиянина Медведева на теннисном турнире в Токио
10:30, 04 октября 2017Другое
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Украинец вышел во второй круг соревнований.
Долгополов обыграл Медведева на старте турнира в Токио / Reuters
В Токио завершился матч первого круга теннисного турнира Rakuten Japan Open серии АТР-500, в котором украинец Александр Долгополов разгромил россиянина Даниила Медведева, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:2.
Игра продоллжалась 1 час 2 минуты. За это время украинец выполнил 4 эйса, совершил 3 двойных ошибки и выиграл 60 розыгрышей мячей из 101 в игре.
Во втором круге Долгополов будет противостоять Стиву Джонсону из США, который накануне сенсационно обыграл австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6 (5), 6:4.
Турнир в Токио проходит со 2 по 8 октября.
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