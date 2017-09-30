Украинские тяжелоатлеты отстранены на год от участия в международных соревнованиях и пропустят ЧМ
19:01, 30 сентября 2017Другое
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У наших атлетов обнаружены три положительные допинг-пробы на Играх Пекин-2008 и Лондон-2012.
Сборная Украины в полном составе пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике / ewfed.com/
Сборная Украиня по тяжелой атлетике в полном составе отстранена от международных соревнований сроком на 1 год, говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики.
Помимо прочих турниров наша команда также пропустит Чемпионат мира-2017, который пройдет в ноябре-декабре в Анахайме (США).
В заявлении говорится, что решение принято в связи с неоднократными положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх Пекин-2008 и Лондон-2012 - более трёх раз.
Наряду с нашей командой дисквалифицированы также сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, и Молдавии.
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