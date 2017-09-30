В Житомире начались Всеукраинские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

14:20, 30 сентября 2017
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На соревнования приглашены спортсмены из всех регионов Украины. Участие в турнире примут более 250 спортсменов.

ТИЦ-Украина

В Житомире сегодня начались Всеукраинские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Мемориал памяти Лиминовича». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 30 сентября на водно-гребной базе «Спартак» в Гидропарке начались Всеукраинские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Мемориал памяти С.З.Лиминовича».

Соревнования «Мемориал памяти С.З.Лиміиновича» проходят в следующих возрастных категориях:

Юноши и девушки 2002-2003 г.р.;

Юниоры и юниорки 2001-2001 г.р.;

Ветераны.

Справка УНИАН. Сергей Зенонович Лиминович, в память которого организованы соревнования, украинский гребец – каноист, выступал за сборную команду Советского Союза в конце 70-х начале 80-х прошлого века. Мастер спорта международного класса завоевал серебряную и две бронзовые медали на чемпионатах мира, имел такие же награды на чемпионате Европы, десять раз был чемпионом страны. Сергей Лиминович многократный Чемпион Украины, Вооруженных сил, международных соревнований.

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Теги: #соревнования байдарках каноэ#житомире соревнования каноэ