Свитолина останется третьей ракеткой мира в новом рейтинге WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинале турнира в китайском Ухане обыграла экс-первую ракетку мира представительницу Чехии Каролину Плишкову, сообщает Isport.

Поражение Плишковой означает, что украинка Элина Свитолина, которая пропускает турнир в Ухане, сохранит за собой третью строчку мировой классификации еще минимум на неделю.

Читайте такжеСвитолина стала 3-й ракеткой мира, установив рекорд Украины

В рейтинге, который будет традицонно опубликован в понедельник, 2 октября, Свитолина останется на прежней позиции.

Ситуация может серьезно изменится на следующей неделе, когда в Пекине стартует турнир WTA Premier Mandatory China open, в котором примут участие все лидеры мировой классификации, в том числе и Элина Свитолина.