Женская сборная Украины по гандболу стартует в отборе Евро-2018

Национальная женская сборная Украины по гандболу стартует в отборе к чемпионату Европы-2018 двумя играми - на выезде против Норвегии 27 сентября дома против Хорватии 1 октября (Суммы, арена СумГУ, начало 19.00), сообщает Федерация гандбола Украины.

Своими ожиданиями от выступлений сборной поделился президент ФГУ Андрей Мельник.

«Потенциал у нас очень большой, правда мы были не готовы, что сразу три игрока у нас травмируются (Юлия Андрейчук, Юлия Снопова и Ирина Компаниец). Приходится менять защиту, а защита на сегодня это главное. В этом есть проблема. Очень большое значение будет иметь психологический фактор. Девушкам нужно будет преодолеть себя. В первом матче они будут играть с командой, которая является действующим чемпионом мира и Европы, командой, которая дважды выигрывала Олимпийские игры. В таких играх раскрывается внутренний потенциал игрока. Здесь можно увидеть, на что человек способен максимально. Мы надеемся, что девушки покажут свой максимум, покажут все свое мастерство», - отметил Мельник.

«Сейчас сложно сказать, какими будут наши выступления в отборочном турнире. Мы надеемся на положительный результат. Мы знаем, что девушки способны на это, главное, чтобы они психологически не сломались», - добавил президент ФГУ.

Как сообщал УНИАН, матч Украина-Норвегия состоится сегодня в Стйордалле (Норвегия). Начало игры - в 19.15 по киевскому времени.

На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды каждой из семи отборочных групп, а также одна третья команда с лучшими показателями. В квалификационной Группе 1 выступают сборные Украины, Норвегии, Хорватии и Швейцарии.