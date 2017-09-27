Экс-белоруска Блашко стала чемпионкой Украины по летнему биатлону

Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Читайте такжеБелорусская биатлонистка Блашко перейдет в сборную Украины21-летняя спортсменка с одним кругом штрафа опередила на 7,5 секунд Юлию Журавок, которая прошла огневые рубежи чисто. Третьей пришла Надежда Белкина (2 круга, +26,9).

Как сообщал УНИАН, Дарья Блашко в это межсезонье перешла в Украину из сборной Беларуси, но пока не получила разрешения на участие в официальных международных соревнованиях.