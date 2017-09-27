Экс-белоруска Блашко стала чемпионкой Украины по летнему биатлону
14:48, 27 сентября 2017Другое
30
Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку.
Дарья Блашко / naviny.by
Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.
Читайте такжеБелорусская биатлонистка Блашко перейдет в сборную Украины21-летняя спортсменка с одним кругом штрафа опередила на 7,5 секунд Юлию Журавок, которая прошла огневые рубежи чисто. Третьей пришла Надежда Белкина (2 круга, +26,9).
Как сообщал УНИАН, Дарья Блашко в это межсезонье перешла в Украину из сборной Беларуси, но пока не получила разрешения на участие в официальных международных соревнованиях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter