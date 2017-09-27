Экс-белоруска Блашко стала чемпионкой Украины по летнему биатлону

14:48, 27 сентября 2017
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Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку. 

Дарья Блашко / naviny.by

Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины. 

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Как сообщал УНИАН, Дарья Блашко в это межсезонье перешла в Украину из сборной Беларуси, но пока не получила разрешения на участие в официальных международных соревнованиях. 

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Теги: #Дарья Блашко#чемпионат Украины по летнему биатлону