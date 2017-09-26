Украинка Цуренко проиграла первой ракетке мира Мугурусе на турнире серии Premier 5

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в упорной борьбе уступила первому номеру рейтинга WTA Гарбинье Мугурусе во втором круге на теннисном турнире престижной серии Premier 5 в Китае.

Поединок продолжался почти два часа и закончился в двух сетах.

Леся Цуренко (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 4:6.

За исключением стартового отрезка, когда Цуренко проиграла четыре гейма подряд, украинская спортсменка провела уверенный поединок, но против мощи лучшей теннисистки мира устоять не сумела. Испанка была немного лучше в решающих моментах.

Таким образом, Цуренко прекращает борьбу в турнире во втором круге. Напомним, в первом раунде Леся прошла другую испанку Карлу Суарес-Наварро.