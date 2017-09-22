Украинки Мотричко и Литвиненко стали серебряными призерами командного ЧЕ по шашкам

12:36, 22 сентября 2017
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Наши шашистки уступили только команде Беларуси.

Мотричко и Литвиненко завоевали серебро командного ЧЕ по шашкам / shashki.at.ua

В Вильнюсе (Литва) завершился командный Чемпионат  Европы по шашкам -100 в классической программе, где успешно выступила женская сборная команда Украины,завоевавшая второе место и серебряные медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Команду Украины представляли международные гроссмейстеры Виктория Мотричко(Одесса), и Людмила Литвиненко(Запорожье), которые набрали в итоговой турнирной таблице 6 баллов.  

По итогам турнира  первой стала сборная Беларуси, которую представляют сестры Ольга и Дарья  Федорович - 10 очков.  На третьей ступеньке пьедестала почета - сборная Латвии(Зоя Голубева и Елена Чеснокова) - у которых также, как и у украинок 6 баллов.

Любопытно, что украинки проиграли сборной Латвии в личном матче (1:3, Мотричко-Голубева - 1:1, Литвиненко-Чеснокова - 0:2), но опередили соперниц в итоговой таблице по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы в Вильнюсе проходил с 17 по 21 сентября.

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Теги: #ЧЕ шашки сборная Украины