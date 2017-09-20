Украинка Козлова разгромила китаянку и вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA International

83-я ракетка мира украинка Катерина Козлова уверенно пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA International в Гуанчжоу, разгромив китаянку Хань Син-Юнь, занимающую 132-е место в мировом рейтинге.

Для победы украинки потребовалось 57 минут, при этом на протяжении встречи она не уступила сопернице ни одного гейма. Счет встречи - 6:0, 6:0.

Козлова сделал три эйса, шесть брейков и допустила одну двойную ошибку. На счету Хань ни одной подачи навылет, два нереализованных брейк-пойнта и пять ошибок при вводе мяча в игру, сообщает Xsport.

В четвертьфинале турнира в Гуанчжоу Козлову ждет встреча с еще одной китаянкой – второй сеянной на соревнованиях Чжан Шуай, которая во втором круге одолела представительницу Турции Ипек Сойлу с аналогичным счетом – 6:0, 6:0. Ранее Козлова и Чжан между собой не встречались.

Отметим, что в первом круге турнира в Гуанчжоу Козлова обыграла еще одну китаянку – Лю Фанчжоу.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Козлова добыла первый титул на турнирах WTA в карьере, победив в китайском Даляне.