Сборная Украины по теннису посетила традиционный ужин перед матчем с Израилем

Сборная Украины по теннису посетила в Израиле традиционный ужин команд в рамках Кубка Дэвиса. Украинская команда находится в Израиле в составе теннисистов Сергея Стаховского, Александра Долгополова, Ильи Марченко, Дениса Молчанова и капитана сборной Андрея Медведева.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины на странице в Facebook.

Отметим, что 15-17 сентября украинских теннисистов ожидает матч за сохранение прописки в Первой группе Евро-Африканской зоны. Все игры пройдут на харде на кортах Рамат-ха-Шарона в пригороде Тель-Авива.

Жеребьевка поединка Израиль – Украина состоится сегодня вечером. В первый день, 15 сентября, пройдут две одиночные встречи, 16 сентября – парный поединок, а 17-го числа – еще два одиночных противостояния.



