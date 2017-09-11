Медалисты Олимпийского фестиваля и их тренеры будут получать стипендии НОК Украины
Такое решение было принято во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины.
Исполком Национального олимпийского комитета Украины под председательством президента НОК Сергея Бубки принял решение о назначении стипендий чемпионам и призерам ЕЮОФ-2017, которые недавно прошлит в венгерском Дьоре, сообщает НОК Украины.
С XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ), которые состоялись в июле-2017 в Дьоре, наши спортсмены вернулись с 8 наградами, 3 – золотыми, 4 – серебряными и 1 бронзовой.
В течение года, начиная с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года медалисты и их наставники будут получать стипендии.
«Очень важно на этом этапе поддержать перспективную молодежь, на которую мы рассчитываем и надеемся увидеть через определенное время на олимпийском пьедестале», - подчеркнул Сергей Бубка.
Подобная инициатива Национального олимпийского комитета действует с 2010 года. НОК выплачивает стипендии всем чемпионам и призерам ЕЮОФ и Юношеских Олимпийских игр, а также их тренерам.