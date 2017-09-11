Медалисты Олимпийского фестиваля и их тренеры будут получать стипендии НОК Украины

Исполком Национального олимпийского комитета Украины под председательством президента НОК Сергея Бубки принял решение о назначении стипендий чемпионам и призерам ЕЮОФ-2017, которые недавно прошлит в венгерском Дьоре, сообщает НОК Украины.

С XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ), которые состоялись в июле-2017 в Дьоре, наши спортсмены вернулись с 8 наградами, 3 – золотыми, 4 – серебряными и 1 бронзовой.

В течение года, начиная с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года медалисты и их наставники будут получать стипендии.

«Очень важно на этом этапе поддержать перспективную молодежь, на которую мы рассчитываем и надеемся увидеть через определенное время на олимпийском пьедестале», - подчеркнул Сергей Бубка.

Подобная инициатива Национального олимпийского комитета действует с 2010 года. НОК выплачивает стипендии всем чемпионам и призерам ЕЮОФ и Юношеских Олимпийских игр, а также их тренерам.