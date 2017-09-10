Украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла первый турнир WTA в карьере

118-я ракетка мира украинка Катерина Козлова стала победительницей турнира категории WTA Challenger в китайском Даляне.

В финале наша спортсменка обыграла бывшую вторую ракетку мира россиянку Веру Звонареву со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Козлова сделала три эйса, пять брейков и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Звонаревой одна подача навылет, два брейка и три ошибки при вводе мяча в игру.

Отметим, что эта победа стала первой для Козловой на турнирах WTA. До этого у нее было пять одиночных титулов ITF.

С понедельника украинка обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 83-е место, сообщает Xsport.

Напомним, на US Open Козлова дошла до второго круга, где уступила 17-й ракетке мира Анастасии Севастовой.