Американcкая теннисистка Слоун Стивенс выиграла US Open
00:27, 10 сентября 2017Другое
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В финале 24-летняя спортсменка обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис.
Слоун Стивенс (слева) обыграла в финале US Open Мэдисон Кис / Reuters
В Нью-Йорке определилась победительница женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису.
В финальной встрече 24-летняя американка Слоун Стивенс обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис.
Матч завершился за 59 минут в двух сетах легкой победой Стивенс - 6:3, 6:0.
Это первая победа молодой спортсменки на турнирах Большого Шлема.
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