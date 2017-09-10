Американcкая теннисистка Слоун Стивенс выиграла US Open

00:27, 10 сентября 2017
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В финале 24-летняя спортсменка обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис.

Слоун Стивенс (слева) обыграла в финале US Open Мэдисон Кис / Reuters

В Нью-Йорке определилась победительница женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису.

В финальной встрече 24-летняя американка Слоун Стивенс обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис. 

Матч завершился за 59 минут в двух сетах легкой победой Стивенс - 6:3, 6:0.

Это первая победа молодой спортсменки на турнирах Большого Шлема.

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Теги: #US Open-2017