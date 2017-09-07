Исполком НОК согласовал систему отбора спортсменов к участию в Играх-2018

В Олимпийском доме под председательством президента НОК Сергея Бубки состоялось заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, сообщает НОК Украины.

Основным вопросом повестки дня стало детальное рассмотрение подготовки команды Украины к участию в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея), до начала которых осталось 155 дней.

«Сегодня очень важно консолидировать усилия государства, общественных спортивных организаций, областных и городских властей, спонсоров и партнеров для содействия и полного обеспечения хорошей подготовки наших спортсменов к важнейшим стартам Планеты», - подчеркнул на заседании Сергей Бубка. Главный олимпиец страны также отметил, что НОК со своей стороны делает все возможное, в частности, начиная с ноября 2016 года и до февраля 2018 года Национальный олимпийский комитет выплачивает 26 стипендий ведущим спортсменам по зимним видам для подготовки к Играм, а общий бюджет программы составляет 6 миллионов гривен.

Во время заседания Исполком НОК согласовал Систему отбора спортсменов в состав национальной сборной команды Украины для участия в Играх. Сейчас продолжается лицензионный отбор спортсменов на главные спортивные старты четырехлетия, который завершится 15 января следующего года. 28 января предусмотрена окончательная подача спортивных заявок. Напомним, что в мае 2017 года Исполком НОК утвердил список из 57 спортсменов-кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх. Ожидается, что к 40 спортсменов смогут представить Украину на Играх-2008 в 9-11 зимних видах спорта.

Участники заседания детально обсудили завершающие этапы подготовки украинских спортсменов, уделив особое внимание биатлонистам. По словам вице-президента НОК, президента Федерации биатлона Владимира Брынзака заключительный сбор нашей ведущей сборной запланирован в Казахстане, где спортсмены будут находиться в похожих к Пхенчхану климатических и временных условиях, тренируясь в современном центре. После завершения сбора биатлонисты будут иметь достаточно удобный прямой перелет непосредственно в Корее.

Исполком выразил свое глубокое беспокойство вопросом телетрансляции Национальной общественной телерадиокомпанией зимних Олимпийских игр, подчеркнув, что Украина должна в полном объеме увидеть Игры и болеть за наших олимпийцев.

Как сообщал УНИАН, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

В течение 17 дней около 2 500 спортсменов из 90 стран мира разыграют 102 комплекта наград в 15 зимних олимпийских видах спорта.