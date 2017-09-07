Украинские борцы греко-римкого стиля выиграли 5 медалей молодежного ЧМ

В Афинах (Греция) на коврах Ano Liosia Olympic Hall завершился юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе у борцов греко-римского стиля, где украинцы завоевали пять медалей, сообщает СпортОнлайн.

На счету наших атлетов – три золотые, одну серебряная и одна бронзовая медали.

Читайте такжеСборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной борьбе с тремя медалямиПобедителями стали Владислав Кузько (до 46 кг), Дмитрий Мирошник (до 63 кг) и Владислав Кравченко (до 69 кг). Обладателем серебряной медали стал Геннадий Завертайло (до 42 кг), бронза в активе Александра Евдокимова (до 100 кг).

Украинские «классики» выиграли медальный зачет, на втором месте Иран с двумя золотыми наградами, на третьем - Азербайджан с одним золотом и двумя серебряными наградами.

В командном зачете по очкам победила сборная России (64 очка), на втором месте Иран (50), на третьем Украина (49).